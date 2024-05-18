"Барселона опережает нас на 4 очка за два тура до финиша. Будет тяжело. Но, например, четвертое итоговое место разочарованием не станет.

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То, что мы вышли в Лигу чемпионов, уже является историческим для нас достижением. Будет тяжело, но мы попробуем быть вторыми или третьими. Хотя я не думаю, что Барселона проиграет оба матча или проиграет и сыграет вничью.

Наши игроки – в сборных? Это показывает, что все мы делаем все правильно и проводим хороший сезон. Хотелось бы набрать 80 очков, это высокий показатель. Кажется, только Реал, Барселона и Атлетико достигали таких показателей, поэтому мы можем войти в престижную группу", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, Жироне в текущем сезоне осталось сыграть против Валенсии и Гранады. За 2 тура до финиша каталонцы идут третьими, отставая от Барселоны на 4 очка и опережая Атлетико на 2 пункта.

К слову, ранее Мичел также говорил о желании команды помочь Артему Довбику выиграть титул лучшего бомбардира. Сейчас в активе украинца 20 голов и он на 1 мяч опережает Джуда Беллингема из Реала и Александера Серлота из Вильяреала.

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