ФИФА начала тестировать новую систему, во время использования которой тренеры будут иметь две возможности обратиться к видеоповтору во время матча. Об этом сообщает The Telegraph.

Голосование за отмену VAR в АПЛ: позиция большинства клубов уже известна

Система имеет название Football Video Support (FVS). Она полностью отказывается от людей, которые работают с видеоассистентами арбитров, и передает полномочия заказывать просмотр судейских решений в руки игроков и тренеров.

Подобная технология используется в крикете и теннисе. Команды начинают каждый матч с двумя "запросами на просмотр", количество которых уменьшается, если решение на поле остается в силе, но не уменьшается, если оно отменяется.

Как и в случае с VAR, просмотр ограничивается четырьмя инцидентами, изменяющими ход матча: голы, решения о пенальти, красные карточки и случаи ошибочной идентификации.

Тренеры просят о пересмотре, покрутив пальцем в воздухе и давая четвертому арбитру карточку пересмотра, на которой указан тип оспариваемого решения. Затем арбитра вызывают к монитору на боковой линии поля, и оператор повтора показывает ему видеозапись инцидента. Игроки также могут рекомендовать просмотр своим менеджерам, но последнее слово остается за тренером.

Эта система тестируется на молодежном турнире Blue Stars, а также она будет использоваться в соревнованиях с ограниченным бюджетом.

Напомним, что в Англии нарастает недовольство системой VAR. На общем заседании АПЛ 6 июня рассмотрят вопрос о видеоповторах.

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