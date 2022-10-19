Универсал сборной Украины Александр Зинченко быстро интегрировался в новую команду. Это отметили и британские журналисты.

Goal.com проанализировал причины удачного старта Арсенала в Премьер-лиге 2022/23. Даже в эпоху Арсена Венгера "канониры" настолько удачно не начинали чемпионат – 9 матчей, 9 побед. Одной из причин сенсации Арсенала стал и украинец Александр Зинченко.

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"Летняя трансферная кампания оказалась огромным успехом. Зинченко оказал значительное влияние. Возможно, в последние недели игрок сборной Украины имел проблемы с травмами, но когда он играл, то добавил качества стартовой одинадцатке.

Невозможно уменьшить значение Жезуса, который тоже пришел из Манчестер Сити и стал настоящей сенсацией. После его прихода атака поменялась. Жезус не только забивает, взяв на себя роль лидера, но и принес победный менталитет молодой команде", – говорится в заключении Goal.com.

В дебютном сезоне в Арсенале Зинченко сыграл 6 матчей (из них 5 – в АПЛ) и отдал 1 ассист. Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ, выиграв все 9 поединков.