"Скажу честно: если бы не моя дочь, моя семья, я был бы в Украине. Я просто родился таким. Я знаю людей из моей страны, их менталитет, и все они думают так же. Я так горжусь тем, что я украинец и всегда им буду.

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Когда смотришь на людей, как они борются за жизнь... Я знаю людей, менталитет моих людей из моей страны. Они лучше умрут, но не сдадутся.

Я просто плачу. Уже неделю. Даже когда еду на тренировку, не важно куда, просто плачу. Все в моей голове смешалось. Представьте место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля.

Я очень благодарен всем людям за поддержку, которую я получаю в Британии. Я не ожидал, что будет так. Поэтому я хотел бы сказать всем им большое спасибо. Я благодарен за это", – цитирует Зинченко CityXtra.

Напомним, Александр вместе с другими украинскими легионерами АПЛ пытается рассказывать миру о зверствах России в Украине: кроме волонтерской работы по сбору помощи для Украины, он символически выводил свою команду на поле в статусе капитана, желто-синие флаги в руках игроков Манчестер Сити открывали поединок АПЛ и т. п.

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