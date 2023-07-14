Арсенал официально приобрел лидера Аякса
Арсенал подписал одного из самых перспективных центрбеков Европы.
Юррьен Тимбер из Аякса стал вторым летним усилением для команды Микеля Артеты, сообщает официальный сайт "канониров".
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Нидерландский клуб раскрыл стоимость трансфера – 40 млн+5 млн евро бонусами. 22-летний Тимбер в новом клубе будет носить футболку с номером 12. В прошлом сезоне защитник сыграл на клубном уровне 47 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Кроме того, Юррьен был основным защитником сборной Нидерландов на ЧМ-2022, где "Оранье" дошли до четвертьфинала.
Напомним, ранее Арсенал подписал хавбека Челси Кая Хаверца за 75 млн евро.
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