Микель Артета может потерять двух игроков на поединок 5-го тура АПЛ против Астон Виллы.

Александр Зинченко и Томас Партей пропустили матч 4-го тура против Фулхэма, который подопечные Артеты выиграли со счетом 2:1. Существует большой риск, что оба не сыграют и против Астон Виллы на следующей неделе.

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Зинченко после тренировки в пятницу почувствовал боль в колене, получив небольшое растяжение. У Партея проблемы с бедром. Их состояние и готовность к игре с Астон Виллой оценят в ближайшие дни, сообщает Football.London.

В то же время журналист Алекс Крук утверждает, что Микель Артета не слишком надеется на восстановление Зинченко и Партея в дуэль с командой Стивена Джеррарда.

Матч Арсенал – Астон Вилла состоится 31 августа, начало в 21:30 по Киеву. "Канониры" лидируют в чемпионате Англии, набрав 12 баллов - единственная команда АПЛ, пока не потерявшая ни одного очка.

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