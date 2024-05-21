"Открою секрет – знаете, сколько один день суточных для топ-менеджеров, в том числе и генеральных секретарей, и вице-президентов, за рубежом выписали себе руководители, которые сейчас раздают интервью?

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Я пока еще ни одного интервью не увидел Андрея Шевченко, зато все остальные раздают интервью направо и налево и рассказывают, какие они классные и хорошие. Да вы никто по сравнению с ним. Люди верят ему, а не вам. И люди за него голосовали, а не за вас.

Так вот я вам хочу сказать – один день пребывания за границей чиновника УАФ составляет 235 евро, мне кажется. Это более 9 тысяч гривен. Это суточные. Суточные! Это не зарплата, это суточные. Она больше, чем минимальная зарплата в Украине", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее УАФ заявляла об убытках в почти 1,5 миллиарда гривен.

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