Бензема заманили в ловушку из золота – возмущенный Карим выбрал другое место, но Саудовская Аравия не отпускает
Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема хотел бы покинуть Саудовскую Аравию.
Французский форвард переехал в саудовскую лигу летом 2023 года, получив контракт до 2026 года и зарплату в 200 миллионов евро. Несмотря на то, что Карим Бензема получил хорошие финансовые условия, он разочарован своим пребыванием в Саудовской Аравии.
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Как сообщает Relevo, француз жалуется на низкий уровень футбол, из-за чего испытывает дискомфорт, плохие условия для соревнований и отсутствие профессионализма в некоторых сферах. Кроме того, постоянные преследования фанатов надоели Кариму. Он хочет покинуть Саудовскую Аравию, но фонд, который руководит Аль-Иттихадом позволит переход или в местную команду, или только при хорошем предложении.
Карим Бензема недавно приобрел дом в Мадриде и раздумывает над побегом в Европу, а именно в столицу Испании.
Напомним, французский форвард провел за Аль-Иттихад в текущем сезоне 29 матчи во всех турнирах. В его активе 13 голов и восемь результативных передач.