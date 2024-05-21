Французский форвард переехал в саудовскую лигу летом 2023 года, получив контракт до 2026 года и зарплату в 200 миллионов евро. Несмотря на то, что Карим Бензема получил хорошие финансовые условия, он разочарован своим пребыванием в Саудовской Аравии.

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Как сообщает Relevo, француз жалуется на низкий уровень футбол, из-за чего испытывает дискомфорт, плохие условия для соревнований и отсутствие профессионализма в некоторых сферах. Кроме того, постоянные преследования фанатов надоели Кариму. Он хочет покинуть Саудовскую Аравию, но фонд, который руководит Аль-Иттихадом позволит переход или в местную команду, или только при хорошем предложении.

Карим Бензема недавно приобрел дом в Мадриде и раздумывает над побегом в Европу, а именно в столицу Испании.

Напомним, французский форвард провел за Аль-Иттихад в текущем сезоне 29 матчи во всех турнирах. В его активе 13 голов и восемь результативных передач.

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