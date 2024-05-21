Нагромождение матчей в один день и в одно и то же время может вызвать немало скандалов в украинском футболе.

Поединок 30-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Вересом состоится без VAR, сообщает "ТаТоТаке".

Заря – Колос: ковалевцы объявили об изменении места проведения последнего матча сезона

Причина отсутствия системы видеоповторов в одном из лобовых матчей за право остаться в УПЛ банальна – недостаточное количество VAR-машин. В заключительном туре их могут использовать ровно 5, а на 25 мая в 15:30 запланировано проведение сразу семи поединков.

С помощью жребия было определено, что кроме вышеупомянутого матча без VAR обойдутся Заря и Колос. К слову, последний также не обезопасил себя от зоны переходных матчей.

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