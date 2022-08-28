Мікель Артета ризикує втратити двох гравців на поєдинок 5-го туру АПЛ проти Астон Вілли.

Олександр Зінченко і Томас Партей пропустили матч 4-го туру проти Фулхема, який підопічні Артети виграли з рахунком 2:1. Існує великий ризик, що обоє не зіграють і проти Астон Вілли посеред наступного тижня.

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Зінченко після тренування у п'ятницю відчув біль у коліні, отримавши невелике розтягнення. У Партея проблеми зі стегном. Їхній стан і готовність до гри з Астон Віллою оцінять у найближчі дні, повідомляє Football.London.

Водночас журналіст Алекс Крук стверджує, що Мікель Артета не надто сподівається на відновлення Зінченка і Партея до дуелі з командою Стівена Джеррарда.

Матч Арсенал – Астон Вілла відбудеться 31 серпня, початок о 21:30 за київським часом. "Каноніри" лідирують в чемпіонаті Англії, набравши 12 балів – єдина команда АПЛ, яка поки не втратила жодного очка.

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