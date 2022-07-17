Гендиректор Уфы Шамиль Газизов рассказал о финансовом бонусе за возможный трансфер Александра Зинченко из Манчестер Сити.

"Нам будут положены солидарные выплаты в случае перехода Зинченко. Сумма считается очень легко.

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Это где-то около 300 тысяч евро. Но я пока точно не считал.

Официально, чтобы получить деньги, мы должны отправить запрос в Арсенал. Сделаем это, если Александр перейдет. Нам должны будут выплатить. Но сейчас, в связи с санкциями, сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платят ей, а она – нам", – сказал Газизов в комментарии РБ.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу с 2015 по 2016 гг. По информации СМИ, Арсенал может заплатить за трансфер украинца 35,3 млн евро. В таком случае российский клуб получит примерно 264,7 тысячи евро.

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