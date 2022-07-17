Гендиректор Уфи Шаміль Газізов розповів про фінансовий бонус за можливий трансфер Олександра Зінченка з Манчестер Сіті.

"Ми повинні отримати солідарні виплати у разі переходу Зінченка. Сума вираховується дуже легко.

Спонсор збірної України презентував нову форму для ЦСКА та клубу Кадирова – на черзі Зеніт

Це десь близько 300 тисяч євро. Але я поки що точно не рахував.

Офіційно, щоб отримати гроші, ми маємо надіслати запит в Арсенал. Зробимо це, якщо Олександр перейде. Нам мають виплатити. Але зараз, у зв'язку із санкціями, складно буде переказати гроші. В Англії солідарні виплати виплачують через федерацію: клуби платять їй, а вона нам", – сказав Газізов у коменраті РБ.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу з 2015 по 2016 роки. За інформацією ЗМІ, Арсенал може заплатити за трансфер українця 35,3 млн євро. У такому випадку російський клуб отримає приблизно 264,7 тисячі євро.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця