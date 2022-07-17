Производитель спортивной одежды Joma представил новое обмундирование для российских клубов ЦСКА и Ахмат, сообщает пресс-служба "коней".

Зозуля: У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны

Казалось бы, какая нам разница до происходящего "за поребриком"? Joma – технический спонсор сборной Украины с 2017 года.

Международные спортивные бренды не спешат расторгать контракты с российскими клубами. В прошлом сезоне все команды РПЛ одевали исключительно иностранные бренды – Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. После начала полномасштабной войны в Украине выводы сделал лишь американский Nike, полностью выйдя из российского рынка.

Интересно, что в предыдущем чемпионате Joma работала только с ЦСКА. Теперь к ее клиентской базе добавился кадыровский Ахмат из Грозного. Кроме того, после ухода Nike испанцы ведут переговоры о сотрудничестве и с Зенитом.

Россия напала на Украину: экс-игрок сборной снова пробил дно, взрывные заявления Зозули, голы наших в Европе (LIVE)

Нові колекції для Ахмата та ЦСКА