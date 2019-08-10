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Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

12:00 157 Читати українською
Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ
Топ-трансферы АПЛ лета-2019

"Футбол 24" выделяет главные события трансферного окна лета-2019 в Английской Премьер-лиге.

АПЛ – первый топ-чемпионат Европы, в котором транферне окно уже закрыто. В четверг, 8 августа, в 17:00 по Киеву клубы утратили возможность подписывать новичков – теперь они могут только продавать игроков в другие чемпионаты. Свободные агенты, получившие такой статус до открытия трансферного окна, не в счет – они могут подписать контракт с любым клубом, когда заблагорассудится.

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Текущее лето не было столь горячим, как прошлое – тот же Ливерпуль фактически обошелся без приобретений, подписав новичков только на перспективу. Челси вообще не имел права регистрировать новых футболистов, а Манчестер Сити не был столь активным, как в последние годы.

И все же без громких переходов в Англии не обошлось. Мы выделили главные события летнего трансферного окна-2019.

– Суммарно 20 клубов АПЛ совершили 99 полноценных входящих трансферов (без учета аренд) на сумму около 1,4 млрд фунтов.

Манчестер Юнайтед потратил больше всех клубов Премьер-лиги. За Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Аарона Ван-Биссаку манкунианцы выложили 148 млн фунтов.

Интересно, что второе место по этому показателю заняла... Астон Вилла – 144,5 млн фунтов. Далее следуют Арсенал (138) и Манчестер Сити (134,8). А вот Ливерпуль потратил только 4,4 млн – это предпоследнее место, позади оказался лишь новичок элиты Норвич.

– В то же время клубы АПЛ в течение лета заработали 806,5 млн фунтов за 183 трансфера. Больше всего в активе Челси – 213 млн, другие представители элиты не дотянули даже до сотни.

– Харри Магуайр, который сменил Лестер на Манчестер Юнайтед стал самым дорогим защитником мира. За него манкунианцы выложили 80 млн фунтов – это рекордный трансфер в АПЛ этим летом (без учета перехода Эдена Азара в Реал).

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– Челси, Ливерпуль и Кристал Пэлас – только эти 3 клуба заработали на трансферах больше, чем потратили. У других представителей Премьер-лиги трансферное сальдо отрицательное.

Самым активным клубом Премьер-лиги стал Эвертон. "Ириски" приняли участие в 34-х переходах: 10 игроков ушли в аренду, еще 17 – были проданы. А вот больше всех новичков в составе Астон Виллы – сразу 12.

– Поль Погба остался в Манчестер Юнайтед. Французом активно интересовался Реал, а сам чемпион мира-2018 якобы был не против переехать в Испанию, но не сложилось. Одна из главных трансферных саг лета завершилась ничем – Погба продолжит защищать цвета "красных дьяволов".

– Топ-5 самых дорогих входных трансферов АПЛ выглядит так:

1. Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 80 млн фунтов;

2. Николя Пепе (Арсенал) – 72 млн фунтов;

3. Танге Ндомбеле (Тоттенхэм) – 63 млн фунтов;

4. Родри (Манчестер Сити) – 62,5 млн фунтов;

5. Жоау Канселу (Манчестер Сити) – 60 млн фунтов (частью соглашения стал Данило, остальную сумму "горожане" доплатили).

Арсенал, Вест Хэм, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, Лестер, Ньюкасл, Брайтон, Уотфорд, Астон Вилла, и Шеффилд Юнайтед обновили клубные трансферные рекорды. Интересно, что рекордными приобретениями четырех лондонских клубов стали игроки из чемпионата Франции – Николя Пепе, Исмаила Сарр, Танге Ндомбеле, а также француз Себастьян Алле.

– Тоттенхэм впервые за 3 трансферные окна подписал новичков. Этим летом "шпоры" потратили более 100 млн фунтов.

– Челси, несмотря на трансферный бан, также сумел подписать нового исполнителя – Матео Ковачич стал полноправным игроком "синих". Напомним, сезон 2018/19 хорват провел в составе Челси на правах аренды из Реала.

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