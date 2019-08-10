Манчестер Сити разбил Вест Хэм: Зинченко с рекордом АПЛ, исторический дебют VAR, Ярмоленко не попал в заявку

Манчестер Сити обыграл Вест Хэм в поединке стартового тура АПЛ 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 1 тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5

Голы: Жезус, 25, Стерлинг, 51, 75, 90+2, Агуэро, 84

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Сити стартовал в 14:30 по киевскому времени. Обе команды недавно встречались в Китае в рамках Азия трофи – тогда уверенную победу одержала команда Хосепа Гвардиолы (4:1). Поединок на Олимпийском стадионе Лондона стал первым для Вест Хэма и Манчестер Сити в АПЛ 2019/20 – вчера в стартовом матче сезона Ливерпуль разгромил Норвич.

В Украине игру транслировал телеканал Setanta Sports, который владеет правами на показ матчей АПЛ 2019/20.

Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко на пороге рекорда, Ярмоленко стал жертвой конфуза

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан". Победа в этой игре позволяла хавбеку сборной Украины установить уникальный рекорд АПЛ. До сих пор 22-летний украинец выходил 22 раза в матчах Премьер-лиги (из них 20 – в старте), в которых непременно покидал поле победителем. Самая длинная выигрышная серия принадлежит Давиду Силве – 23 победных поединка подряд. Впрочем, Зинченко – уникальный случай, ведь ни один другой игрок, который провел столько поединков в элитном английском дивизионе, не может похвастаться 100% удачных результатов.

В целом Гвардиола не удивил – в основу Манчестер Сити вернулся Эдерсон, а травмированного Сане сменил Рияд Марез. На острие атаки вышел Габриэль Жезус.

Андрей Ярмоленко оказался в запасе Вест Хэма – по крайней мере, об этом указал клубный Twitter. На самом деле 29-летний вингер не попал даже в заявку "молотов". К сожалению, украинское дерби в АПЛ придется подождать.

На первых секундах Вест Хэм зажал чемпиона на его половине поля. Гости с честью выдержали этот натиск и сдержали стартовые потуги подопечных Пеллегрини. Уокер грубо ошибся при поперечной передаче, Алле перехватил мяч – Зинченко вступил в борьбу, но проиграл ее. Впрочем, Ман Сити все же отвел опасность от ворот Эдерсона. В следующем эпизоде ​​украинец снова пошел в стык и выбил мяч за пределы поля. На 6-й минуте Зинченко пошел в атаку и отдал на Стерлинга – тот перевел в центр, после чего хозяева выбили мяч.

Родри едва не привез пенальти – повезло, что арбитр и VAR не зафиксировали фол. Активно выглядел Зинченко, который постоянно открывался и комбинировал с партнерами. Одна из таких комбинаций завершилась фирменным обводящим ударом Мареза на 10-й минуте – Фабиански спас команду. Спустя несколько минут неточный удар в ближний угол нанес капитан Давид Силва. Прострел Зинченко слева в центр штрафной был заблокирован.

Де Брюйне классно вывел Мареза на ворота, чемпион Африки-2019 эффектно положил двух соперников и пробил – немного неточно! Перехватили гости инициативу, но по-настоящему опасных моментов в первые 20 минут не создали. Этому способствовал активный прессинг "молотков", которые пытались активно встречать соперника на его половине поля.

На 25-й минуте Сити открыл счет. Зинченко сместился в центр и отдал направо на Мареза. Тот запустил в прорыв Уокера, прострел которого прервал в подкате Диоп. Мяч задел Жезуса и влетел в ворота – есть первый гол чемпиона в сезоне 2019/20!

Хозяева пошли отыгрываться – в Зинченко течение нескольких секунд исполнил два блестящих подката, второй из которых был в собственной штрафной против Лансини. Невероятная работа украинца, хотя и с риском! В следующей атаке вновь украинец прервал прорыв оппонента. Алле пробил в падении – Эдерсон спокойно забрал мяч.

Nothing but absolute brilliant performance by ZINCHENKO against west ham already pic.twitter.com/HrKYTqSvej — sam (@zxnchenko) August 10, 2019 Зинченко, Силва и Де Брюйне разыграли быструю комбинацию - удар бельгийца потянул голкипер Вест Хэма. В конце тайма Вест Хэм попытался добавить, но Сити выстоял. 0:1 – до рекорда Зинченко оставался один тайм. К слову, Саша получил "шестерку" от MEN за игру в первые 45 минут – средний балл в команде. После перерыва Пеллегрини выпустил Пабло Форналса, дав испанцу возможность дебютировать в АПЛ. Первый полумомент создал Сити – Стерлинг несильно пробил в руки Фабиански. Но уже в следующей атаке Рахим исправился: Де Брюйне после классного прохода покатил мяч на вингера, а тот ударом между ног голкиперу удвоил счет. 0:2 – Гвардиола успокоился. И тут же гости забили в третий раз. Комбинация Зинченко-Стерлинг-Зинченко-Силва-Стерлинг-Жезус завершилась ударом бразильца в пустые ворота. Впрочем, после паузы, связанной с VAR, взятие ворот было отменено из-за крохотного офсайда. Жаль – комбинация была на самом деле шикарной. Счастья попробовал и сам Зинченко – мяч после его удара пролетел выше рамки. А вот хозяева могли забивать в ответ: Эдерсон ошибся на выходе, но Диоп не попал в пустые ворота. "Молотки" завелись и получили две желтые буквально за минуту – постарались Бальбуэна и Андерсон. Гвардиола заменил Жезуса и выпустил Агуэро. На 73-й минуте хозяева должны были забивать, если бы не Эдерсон. Бразилец парировал два подряд удара Чичарито и Лансини! А вот "горожане" все же забили третий раз. Марез эффектно вывел Стерлинга на ворота, а тот красиво перебросил Фабиански. Было подозрение на офсайд, но VAR этот раз был на стороне Манчестер Сити. 3:0 – вопрос о результате матча был снят. После этого Гвардиола снял Де Брюйне и Давида Силву, которых поменяли Гюндоган и Фоден. Зинченко снова отыграл весь матч за Манчестер Сити – в отличие от поединка против Ливерпуля в Суперкубке, на этот раз украинец действовал куда увереннее. И все-таки есть рекорд - 23-я победа подряд, других результатов украинец пока не знает. На 84-й минуте случился еще один интересный эпизод. Марез заработал пенальти, который не реализовал Агуэро. Фабиански потянул удар аргентинца, но арбитр после вмешательства VAR назначил перебиввание – Райс забег в штрафную до свистка. Вторая попытка Агуэро была более удачной. На последних минутах последний гвоздь в гроб беспомощных хозяев провел Стерлинг. Манчестер Сити стартовал в АПЛ 2019/20 с довольно простой победы. Вест Хэм второй год подряд начинает сезон с крупного поражения – в прошлом сезоне обидчиком "молотков" стал Ливерпуль.

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