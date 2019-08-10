Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити камня на камне не оставил от Вест Хэма в первом туре нового сезона АПЛ (5:0). Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Манчестер Сити.

Манчестер Сити Зинченко в стартовом туре АПЛ уничтожил Вест Хэм Ярмоленко. В первом тайме Габриэль Жезус открыл счет в матче с передачи Уокера.

Манчестер Сити разбил Вест Хэм: Зинченко с рекордом АПЛ, исторический дебют VAR, Ярмоленко не попал в заявку

Во второй половине за дело взялся Стерлинг, который отметился хет-триком. Гол в свой актив записал и Агуэро, окончательно добив беспомощный Вест Хэм.