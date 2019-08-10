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Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

16:45 224 Читати українською
Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити камня на камне не оставил от Вест Хэма в первом туре нового сезона АПЛ (5:0). Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Манчестер Сити.

 
Габриэл Жезус 25’
Рахим Стерлинг 51’
Рахим Стерлинг 75’
Серхио Агуэро 85’
Рахим Стерлинг 90+1’
25’ Габриэл Жезус
51’ Рахим Стерлинг
75’ Рахим Стерлинг
85’ Серхио Агуэро
90+1’ Рахим Стерлинг

Манчестер Сити Зинченко в стартовом туре АПЛ уничтожил Вест Хэм Ярмоленко. В первом тайме Габриэль Жезус открыл счет в матче с передачи Уокера.

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Во второй половине за дело взялся Стерлинг, который отметился хет-триком. Гол в свой актив записал и Агуэро, окончательно добив беспомощный Вест Хэм.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Вест Хэм - Манчестер Сити Вест Хэм Вест Хэм Видеоновости
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