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Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч

1 ноября 23:37 143 Читати українською
Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч
Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 – обзор матча

Манчестер Сити сумел одержать победу в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Фулхэм. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Манчестер Сити в родных стенах не почувствовал сопротивления от Фулхэма. "Горожане" контролировали ход игры с первых минут, поэтому забитые голы в ворота Рико были лишь вопросом времени.

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Удачно себя проявил молодой талант хозяев Брахим Диас. 19-летний вингер сначала открыл счет в первом тайме, а потом расстрелял ворота Фулхэма во второй половине игры. Конечно, Манчестер Сити мог побеждать со значительно большим счетом, но "горожан" подвела реализация.

Благодаря победе подопечные Гвардиолы получили путевку в 1/4 финала Кубка английской лиги, где встретятся с победителем пары Лестер – Саутгемптон.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0

Голы: Диас, 18,65

Кубок английской лиги1/8 финала

Манчестер Сити - Фулхэм: Четверг 01 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
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