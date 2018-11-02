Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч

Манчестер Сити сумел одержать победу в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Фулхэм. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Манчестер Сити в родных стенах не почувствовал сопротивления от Фулхэма. "Горожане" контролировали ход игры с первых минут, поэтому забитые голы в ворота Рико были лишь вопросом времени.

Кубок английской лиги: Арсенал сыграет с Тоттенхэмом, Челси будет принимать Борнмут

Удачно себя проявил молодой талант хозяев Брахим Диас. 19-летний вингер сначала открыл счет в первом тайме, а потом расстрелял ворота Фулхэма во второй половине игры. Конечно, Манчестер Сити мог побеждать со значительно большим счетом, но "горожан" подвела реализация.

Благодаря победе подопечные Гвардиолы получили путевку в 1/4 финала Кубка английской лиги, где встретятся с победителем пары Лестер – Саутгемптон.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0

Голы: Диас, 18,65