Зинченко против Баварии: Роббен не раз посрамил украинца, который пытался исправиться в атаке Ман Сити

Александр Зинченко провел неоднозначный матч Международного кубка чемпионов против Баварии. Хавбек сборной Украины вернулся на позицию левого защитника.

Вингер Баварии Арьен Роббен неоднократно повозил 21-летнего универсала Сити на своем правом фланге атаки. Оба гола мюнхенцев пришли после позиционных провалов Александра. Сначала Роббен благодаря несколько наивному выбрасыванию Зинченко создал дыру на левом фланге чемпионов Англии, куда ворвался Рафинья. В другом подобном эпизоде ​​наш игрок уже правильнее перекрывал траекторию и нейтрализовал потенциальную угрозу. Но потом голландец еще и воспользовался тем, что украинский полузащитник просто забыл его у своих ворот.

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Проблема не только в том, что 2 гола пришли с фланга экс-игрока Уфы и Шахтера от Роббена, который был его игроком. Зинченко еще несколько раз откровенно проваливался в защитной работе на своем фланге. То терял позицию, то давал себя обыграть на скорости, то "забывал" возвращаться в оборону.

Украинец компенсировал свои промахи работой в наступлении и даже начал голевую атаку при счете 0:2. Интересный момент: баварцы частенько оставляли Зинченко одного в атаке, но манчестерцы редко замечали его на решающей стадии атак. Поэтому и получалось, что очень часто он встречался с мячом по центру в середине поля, хотя и номинально закрывал позицию левого защитника, при этом стараясь действовать как левый крайний форвард.

Na rust speelt Manchester City zoals tegen Borussia Dortmund: linksback Oleksandr Zinchenko in balbezit aan de binnenkant, verdedigen vanuit een 4-1-4-1 pic.twitter.com/TXC5H8OO4a — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) 29 липня 2018 р.

Как отмечают комментаторы ESPN, Александр должен обрести уверенность в обводке соперников, если хочет стать хорошим вингбеком (в Англии это фланговый защитник, который нередко смещается ближе к центру и любит подключаться в нападение). Проблема же Зины в том, что "он чаще всего просто пасует поперек поля или назад". При этом надежностью у своей штрафной эту атакующую простоту не компенсирует, как это ярко было видно в матче с Баварией.

Но не все так плохо, считают английские СМИ. "Яркое и свеже проявление Алекса в атаке. Однако его защитная неопытность была ощутимой, особенно при первом пропущенном мяче", – Manchester Evening News оценил действия украинца на 7, несмотря на его не лучшую игру в обороне. Выше балл получили 6 игроков, ниже – 3.

Фанаты Манчестер Сити преимущественно хвалят игру украинца, отмечая талант и трудолюбие. Однако есть и такие, которые выражают сомнения в том, что Саша вполне проявит себя в клубе такого калибра. Среди болельщиков популярно и мнение, что позиция левого защитника все еще остается чужеродной для игрока, которому больше подходит роль десятки или в меньшей степени опорника.

Подытожим взвешенным комментарием City Watch, который удостоил нашего игрока посредственным, но не худшим в команде, балом 6,5 (кстати, у правого защитника "синих" Люка Болтона 7,5): "Зинченко снова впечатляюще себя показал на атакующем фронте с позиции левого крыла, ведь он быстро передвигал мяч и часто смещался внутрь для получения мяча, давая второму форварду ширину.

Роббену удавалось оказываться за спиной Зинченко слишком часто, однако в борьбе против такого калибра игроков даже лучшие в мире будут чувствовать большие проблемы".

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