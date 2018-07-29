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Международный кубок чемпионов: Ливерпуль разбил Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити сильнее Баварии

09:20 37 Читати українською
Международный кубок чемпионов: Ливерпуль разбил Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити сильнее Баварии
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / твиттер Ливерпуля

Состоялись очередные матчи Международного кубка чемпионов: Ливерпуль в английском дерби разгромил второй состав Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сити в волевом стиле одолел мюнхенскую Баварию.

Молодежь Жозе Моуринью, разбавленная несколькими игроками основы, продержалась ровно тайм в поединке с "красными". На мяч Мане с пенальти манкунианцы ответили великолепным голом Перейры со штрафного. Однако, во второй половине игры забивал уже только Ливерпуль. За команду Клоппа вновь отличился Старридж. Затем Оджо реализовал пенальти, а Шакири впервые забил в новом клубе.

По другому сценарию прошел матч Баварии и Манчестер Сити. Мюнхенцы быстро заработали комфортное преимущество усилиями Шабани и Роббена, но в итоге проиграли. Бернарду Силва оформил дубль, а еще один мяч забил молодой немец Лукас Нмеча. Итак, 3:2 в пользу Сити. Отметим, что весь поединок в составе "горожан" провел Александр Зинченко. Украинец снова играл на левом фланге обороны.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:4

Голы: Перейра, 31 – Мане, 28 (пенальти), Старридж, 66, Оджо, 74 (пенальти), Шакири, 82

Бавария – Манчестер Сити – 2:3

Голы: Шабани, 15, Роббен, 24 – Б. Силва, 41, 70, Нмеча, 51

Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 29 июля 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
1 : 4
Ливерпуль
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