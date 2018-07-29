Зінченко проти Баварії: Роббен не раз посоромив українця, який намагався виправитись в атаці Ман Сіті

Олександр Зінченко провів неоднозначний матч Міжнародного кубка чемпіонів проти Баварії. Хавбек збірної України повернувся на позицію лівого захисника.

Вінгер Баварії Ар'єн Роббен неодноразово повозив 21-річного універсала Сіті на своєму правому фланзі атаки. Обидва голи мюнхенців прийшли після позиційних провалів Олександра. Спочатку Роббен завдяки дещо наївному викиданню Зінченка утворив діру на лівому фланзі чемпіонів Англії, куди увірвався Рафінья. В іншому подібному епізоді наш гравець уже правильніше перекривав траєкторію і нейтралізував потенційну загрозу. Та згодом нідерландець ще й скористався тим, що український півзахисник просто забув його поблизу своїх воріт.

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Проблема не лише в тому, що 2 голи прийшли з флангу екс-гравця Уфи і Шахтаря від Роббена, який був його гравцем. Зінченко ще кілька разів відверто провалювався у захисній роботі на своєму фланзі. То втрачав позицію, то давав себе обіграти на швидкості, то "забував" повертатись в оборону.

Українець компенсовував свої промахи роботою в наступі та навіть розпочав гольову атаку за рахунку 0:2. Цікавий момент: баварці частенько залишали Зінченка одного в атаці, але манчестерці рідко помічали його на вирішальній стадії атак. Тож і виходило, що дуже часто він зустрічався з м'ячем по центру в середині поля, хоча й номінально закривав позицію лівого оборонця, при цьому намагаючись діяти як лівий крайній форвард.

Na rust speelt Manchester City zoals tegen Borussia Dortmund: linksback Oleksandr Zinchenko in balbezit aan de binnenkant, verdedigen vanuit een 4-1-4-1 pic.twitter.com/TXC5H8OO4a — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) 29 липня 2018 р.

Як відзначають коментатори ESPN, Олександр повинен набути впевненості в обведенні суперників, якщо хоче стати хорошим вінгбеком (в Англії це фланговий захисник, який нерідко зміщується ближче до центру та любить підключатися в напад). Проблема ж Зіни в тому, що "він найчастіше просто пасує поперек поля або назад". При цьому надійністю біля свого штрафного цю атакувальну простоту не компенсує, як це яскраво було видно у матчі з Баварією.

Проте не все так погано, вважають англійські ЗМІ. "Яскравий і свіжий прояв Алекса в атаці. Однак його захисна недосвідченість була відчутною, особливо при першому пропущеному м'ячі", – Manchester Evening News оцінив дії українця на 7, незважаючи на його не найкращу гру в обороні. Вищий бал отримали 6 гравців, нижчий – 3.

Фанати Ман Сіті переважно хвалять гру українця, відзначаючи талант і працелюбність. Однак є і такі, які висловлюють сумніви у тому, що Сашко сповна проявить себе у клубі такого калібру. Серед вболівальників популярна і думка, що позиція лівого захисника все ще залишається чужорідною для гравця, якому більше пасує роль десятки або меншою мірою опорника.

Підсумуємо виваженим коментарем City Watch, який удостоїв нашого гравця посереднім, але не найгіршим у команді, балом 6,5 (до слова, у правого захисника "синіх" Люка Болтона 7,5): "Зінченко знову вражаюче себе показав на атакувальному фронті з позиції лівого крила, адже він швидко пересував м'яч і часто зміщувався всередину для отримання м'яча, даючи другому форварду ширину.

Роббену вдавалось опинятись за спиною Зінченка занадто часто, однак у боротьбі проти такого калібру гравців навіть найкращі у світі відчуватимуть великі проблеми".

Баварія – Манчестер Сіті – 2:3 – відео голів і огляд матчу