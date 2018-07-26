Зинченко против Ливерпуля: комплименты и высокие оценки от английских СМИ и видео всех действий украинца

Украинский хавбек Александр Зинченко провел хороший матч за Манчестер Сити против Ливерпуля. Английские издания достойно оценили игру украинца.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на матч против Ливерпуля в рамках Международного кубка чемпионов, где его команда уступила со счетом 1:2. Как и обещал накануне Хосеп Гвардиола, украинец занял место в опорной зоне "горожан" и действовал там до конца первого тайма.

Зинченко пытался связывать игру команды в центре поля и несколько раз остро бросал партнеров в прорыв. После перерыва 21-летний футболист переместился на позицию левого центрального защитника (Сити играл с тремя центрбеками) – провалов не допускал. На 64 минуте украинец покинул поле.

Зинченко должен уйти или остаться – фанаты Манчестер Сити определились со своим вердиктом

Высокие оценки английских СМИ

Издание Manchester Evening News поставило Зинченко достаточно высокие 7 баллов – только Эрик Гарсия получил больше в составе Манчестер Сити.

Александр очень классно выглядел в первом тайме. В качестве центральной фигуры "горожан" украинец обеспечивал команде уверенное движение вперед. Когда Зинченко вернулся на левый фланг защиты, действовал не столь хорошо.

Профильный портал City Watch также высоко оценил игру Зинченко – 7,5 баллов. Опять же, лучше него в команде Гвардиолы был только Эрик Гарсия.

Несмотря на плохую игру против Боруссии Д, Зинченко вновь вышел в стартовом составе Ман Сити и теперь выглядел совершенно другим футболистом. Он был очень быстр и точен в передачах, формировал игру команды в полузащите из глубины. Во втором тайме Александр начал играть левого центрального защитника, но не выглядел чужим на этой позиции и продолжал поддерживать атаку из глубины.

Видео всех действий Зинченко в матче Манчестер Сити – Ливерпуль: