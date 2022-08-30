"Да, это одна из опций. Зинченко может играть в полузащите – атакующего или опорного полузащитника. Конечно, мы рассматриваем такой вариант. Могу сказать, что ему очень комфортно играть в центре поля. Хорошо, что у нас есть футболист, который дает команде много опций.

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Не думаю, что Партей или Зинченко смогут сыграть против Астон Виллы. Нам нужно сделать еще одно сканирование, особенно Томасу. Однако я не думаю, что они будут доступны. Это сродни той же проблеме, которая была у Партея в прошлом сезоне, но, надеюсь, все не так плохо", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, Александр Зинченко уже пропустил матч против Фулхэма из-за повреждения. Поединок Арсенал – Астон Вилла состоится 31 августа, старт в 21:30.

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