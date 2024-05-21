"Невероятно ценная награда для меня. Вдвойне приятнее, что за подписью легендарного главнокомандующего.

"Воля Украине!": немецкий клуб устроил эффектный перфоманс на последнем матче сезона

Никогда не считал, что делаю что-то сверхъестественное. Наш долг включаться максимально и помогать всем нашим защитникам, потому что только их вклад в победу неоценим. Спасибо воинам за возможность быть полезным. Спасибо волонтерам, за то, что всегда на связи. Слава Украине и ее Героям!" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Роман еще с 2014 года всячески помогал нашим военным, а с начала полномасштабного вторжения активно взялся за волонтерскую деятельность, регулярно отправляя из Испании в Украину кареты скорой помощи, медицинское оборудование и гуманитарную помощь.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших