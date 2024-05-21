В последнем туре Бундеслиги Бохум проиграл в гостях Вердеру (1:4) и занял 16-е место в турнирной таблице. Теперь рурской команде предстоит сыграть в плей-офф за право сохранения прописки в элитном дивизионе против Фортуны. Несмотря на статус этих двух матчей, руководство клуба исключил из состава команды основного вратаря Мануэля Риманна, информирует официальный сайт клуба.

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Причина заключается в том, что во время матча с Вердером Риманн сорвался на своих партнёров, которые отвечали за оборону. Мануэль не стеснялся в выражениях как на поле, так и в раздевалке. Боссы Бохума считают, что такое поведение является непозволительным. Клуб из Рура дал понять, что это исключение вратаря из состава не является дисквалификацией или наказанием. "Бохум и Риманн разберутся с этой ситуацией после окончания сезона", – сказано в заявлении.

Ордец провёл на поле в матче с Вердером все 90 минут. Напомним, что уроженец разрушенной Волновахи зашкварился выступлениями на России, сбежал в Германию и за 2 года полномасштабного вторжения никоим образом публично не поддержал Украину.