Команда Гвардиолы в воскресенье, 19 мая, добыла четвертый раз подряд титул чемпиона АПЛ. После награждения игроки Манчестер Сити отправились праздновать победу.

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Как сообщает Daily Mail, вечеринка проходила в греческом ресторане и продолжалась до пяти утра. Джек Грилиш, покидая заведение споткнулся. А партнеры по команде англичанина выглядели хуже, выходя из ресторана в сопровождении.

Отмечается, что третьего голкипера Манчестер Сити Скота Карсона выгнали с вечеринки в 4 утра из-за драки. Что именно случилось во время гуляния – не известно.