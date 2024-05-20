Звезды Манчестер Сити устроили шумную вечеринку до 5 утра – голкипера "горожан" выгнали из-за драки
16:28 - Читати українською
Игроки Манчестер Сити бурно праздновали обретение титула чемпиона Англии.
Команда Гвардиолы в воскресенье, 19 мая, добыла четвертый раз подряд титул чемпиона АПЛ. После награждения игроки Манчестер Сити отправились праздновать победу.
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Как сообщает Daily Mail, вечеринка проходила в греческом ресторане и продолжалась до пяти утра. Джек Грилиш, покидая заведение споткнулся. А партнеры по команде англичанина выглядели хуже, выходя из ресторана в сопровождении.
Отмечается, что третьего голкипера Манчестер Сити Скота Карсона выгнали с вечеринки в 4 утра из-за драки. Что именно случилось во время гуляния – не известно.
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