"Так, це одна із опцій. Зінченко може грати у півзахисті – атакувального чи опорного півзахисника. Звісно, ми розглядаємо такий варіант. Можу сказати, що йому дуже комфортно грати в центрі поля. Добре, що у нас є футболіст, який дає команді багато опцій.

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Не думаю, що Партей чи Зінченко зможуть зіграти проти Астон Вілли. Нам потрібно зробити ще одне сканування, особливо Томасу. Однак я не думаю, що вони будуть доступні. Це схоже на ту ж проблему, яка була в Партея минулого сезону, але, сподіваюся, все не так погано", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, Олександр Зінченко вже пропустив матч проти Фулхема через ушкодження. Поєдинок Арсенал – Астон Вілла відбудеться 31 серпня, старт о 21:30.

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