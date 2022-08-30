Накануне стало известно об интересе лондонского клуба к 21-летнему украинцу. Однако покупка Мудрика не рассматривалась как приоритетная, сообщает The Athletic.

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По информации издания, Арсенал действительно искал усиление на левый фланг атаки. Главным кандидатом был вингер Вулверхэмптона Пудру Нету. Мудрик был лишь одной из альтернатив на тот случай, если не удастся договориться с португальцем.

В конце концов, "канонирам" придется корректировать свою трансферную стратегию. Дело в том, что в матче против Фулхэма получил травму Мохаммед Элнени. Египтянин может надолго остаться вне игры. Учитывая проблемы со здоровьем еще и Томаса Партея, Арсеналу может понадобиться подписание футболиста подобного профиля. В таких условиях лондонцам придется забыть о покупке вингера. Финансов на два трансфера у клуба нет.

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