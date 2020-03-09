Зинченко признал, что Манчестер Юнайтед заслуженно победил Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал поражение команды в дерби от Манчестер Юнайтед (0:2) в 29-м туре АПЛ.

"Все жаловались на этот штрафной удар (противоречивый стандарт, с которого МЮ открыл счет, – прим.), Но такое может произойти со всеми. Рефери является боссом на поле, если он решил, что это штрафной удар, то мы должны принять это решение.

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Это была тяжелая встреча. С МЮ нелегко играть, потому что они хорошо выступают. Соперник хорошо оборонялся и прессинговал. Мы должны играть более агрессивно впереди и реализовывать свои моменты. Мы не много создавали, но в футболе это может случиться со всеми. Мы должны совершенствоваться в будущем. Футбол – это не только владение мячом, но и голы. Вы должны забивать, создавать моменты и играть с большим давлением впереди.

Мы знали, что они будут играть с пятью защитниками, мы были готовы ко всему. Они просто ждали своих шансов, играли на контратаках. Поздравляю Юнайтед, это была не лучшая наша игра. Мы обсудим это матч, проанализируем. Есть еще много матчей, мы не должны сдаваться", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

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