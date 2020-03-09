Зінченко визнав, що Манчестер Юнайтед заслужено переміг Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував поразку команди в дербі від Манчестер Юнайтед (0:2) в 29-му турі АПЛ.

"Всі скаржилися на цей штрафний удар (суперечливий стандарт, з якого МЮ відкрив рахунок, – прим.), але таке може статися з усіма. Рефері є босом на полі, якщо він вирішив, що це штрафний удар, то ми повинні прийняти це рішення.

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Це була важка зустріч. З МЮ нелегко грати, тому що вони добре виступають. Суперник добре оборонявся і пресингував. Ми повинні грати більш агресивно попереду і реалізовувати свої моменти. Ми не багато створювали, але в футболі це може трапитися з усіма. Ми повинні удосконалюватися в майбутньому. Футбол – це не тільки володіння м'ячем, а й голи. Ви повинні забивати, створювати моменти і грати з великим тиском попереду.

Ми знали, що вони будуть грати з п'ятьма захисниками, ми були готові до всього. Вони просто чекали своїх шансів, грали на контратаках. Вітаю Юнайтед, це була не найкраща наша гра. Ми обговоримо це матч, проаналізуємо. Є ще багато матчів, ми не повинні здаватися", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

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