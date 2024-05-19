"Частично восстановились после травм Бани, Витинья и Малиновский. Что касается Мессиаса, то он не будет участвовать в матчах.

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Я говорю отчасти потому, что они не тренировались с командой в течение длительного времени, я посажу их на скамейку запасных, потому что это правильно, что они будут с командой. Посмотрим, сможет ли один из трех или двое из трех выйти против Ромы или в последней игре сезона (против Болоньи, – прим.).

Относительно Малиновского... Мы надеемся, что все его проблемы будут решены. Он хорошо тренировался в последнее время. Будем надеяться, что он сможет поехать на чемпионат Европы, сыграть хорошо и вернуться лучшим, чем когда-либо", – цитирует Джилардино Tuttomercatoweb.

Напомним, последний раз Руслан в последний раз выходил на поле 30 марта в матче 30-го тура Серии А против Фрозиноне (1:1). В начале второго тайма он, отдавая пас, получил повреждение бедра и был заменен.

В текущем сезоне украинец сыграл за Дженоа 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Итальянский клуб досрочно выкупил украинца у Марселя, а хавбек подписал контракт до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает нашего земляка в 10 млн евро.

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