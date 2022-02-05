"Мы обязательно поговорим с Зинченко об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе только 3-4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

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Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе (вероятно, речь идет об СССР, – прим.)... Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации гораздо лучше меня", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

К слову, наставник "горожан" также подтвердил готовность Зинченко сыграть против Фулхэма в матче Кубка Англии, который состоится 5 февраля в 17:00 (украинец недавно восстановился после травмы).

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