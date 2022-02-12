Чинний чемпіон Англії прогнозовано не залишив шансів аутсайдеру турніру Норвічу. Підопічні Хосепа Гвардіоли відвантажили "канаркам" 4 м'ячі без відповіді.

Гвардіола: Обов'язково поговоримо з Зінченком про Україну

Героєм зустрічі став Рахім Стерлінг, який відзначився хет-триком. Також варто відзначити і Олександра Зінченка, який вперше у новому році потрапив до стартового складу "містян". Українець провів на полі увесь матч і виглядав досить достойно. Олександр розпочав атаку під час другого забитого м'яча.

Манчестер Сіті впевнено крокує до захисту титулу АПЛ, за 13 турів до завершення чемпіонату "містяни" лідирують у таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача, Ліверпуль, на 12 очок. Норвіч залишається у зоні вильоту – 18-та сходинка.

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