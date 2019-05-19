toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Зинченко: Приглашаю Леоненко на чемпионский парад Манчестер Сити

19 мая 23:35 611 Читати українською
Зинченко: Приглашаю Леоненко на чемпионский парад Манчестер Сити
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко иронично ответил на критику футбольного эксперта Виктора Леоненко.

"Не верится, что сезон уже закончен, потому что он был настолько долгий и сложный. Сейчас хочется хорошенько выспаться, потому что завтра выходной. В понедельник нас ждет сумасшедший парад, на который я приглашаю всех украинцев, весь телеканал Футбол, у кого есть виза – все сюда.

Зинченко: Мне повезло делить раздевалку с Компани в течение двух сезонов

Я вас жду с нетерпением. В частности, хочу Виктора Леоненко пригласить, потому что знаю, что он мой ярый фанат. Думаю, он с удовольствием отметит это событие вместе с нами", – сказал Зинченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Манчестер Сити с Зинченко оформил внутренний требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Лиги и Кубок Англии.

Зінченко у фіналі Кубка Англії: погані оцінки та відсутність критики, іменний автобус для фанів, футболка легенди клубу

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
390
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Виктор Леоненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
14
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук