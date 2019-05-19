Зинченко: Приглашаю Леоненко на чемпионский парад Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко иронично ответил на критику футбольного эксперта Виктора Леоненко.

"Не верится, что сезон уже закончен, потому что он был настолько долгий и сложный. Сейчас хочется хорошенько выспаться, потому что завтра выходной. В понедельник нас ждет сумасшедший парад, на который я приглашаю всех украинцев, весь телеканал Футбол, у кого есть виза – все сюда.

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Я вас жду с нетерпением. В частности, хочу Виктора Леоненко пригласить, потому что знаю, что он мой ярый фанат. Думаю, он с удовольствием отметит это событие вместе с нами", – сказал Зинченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Манчестер Сити с Зинченко оформил внутренний требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Лиги и Кубок Англии.

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