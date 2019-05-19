Зінченко: Запрошую Леоненка на чемпіонський парад Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко іронічно відповів на критику футбольного експерта Віктора Леоненка.

"Не віриться, що сезон вже закінчено, тому що він був настільки довгий і складний. Зараз хочеться гарненько виспатися, тому що завтра вихідний. У понеділок нас чекає божевільний парад, на який я запрошую всіх українців, весь телеканал Футбол, у кого є віза – всі сюди.

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Я вас чекаю з нетерпінням. Зокрема, хочу Віктора Леоненка запросити, тому що знаю, що він мій затятий фанат. Думаю, він із задоволенням відзначить цю подію разом з нами", – сказав Зінченко у коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком оформив внутрішній требл, вигравши чемпіонат Англії, Кубок Ліги та Кубок Англії.

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