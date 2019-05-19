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Зінченко: Запрошую Леоненка на чемпіонський парад Манчестер Сіті

19 травня 23:33 1698 Читать на русском
Зінченко: Запрошую Леоненка на чемпіонський парад Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко іронічно відповів на критику футбольного експерта Віктора Леоненка.

"Не віриться, що сезон вже закінчено, тому що він був настільки довгий і складний. Зараз хочеться гарненько виспатися, тому що завтра вихідний. У понеділок нас чекає божевільний парад, на який я запрошую всіх українців, весь телеканал Футбол, у кого є віза – всі сюди.

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Я вас чекаю з нетерпінням. Зокрема, хочу Віктора Леоненка запросити, тому що знаю, що він мій затятий фанат. Думаю, він із задоволенням відзначить цю подію разом з нами", – сказав Зінченко у коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком оформив внутрішній требл, вигравши чемпіонат Англії, Кубок Ліги та Кубок Англії.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віктор Леоненко
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