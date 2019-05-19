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Зинченко: Мне повезло делить раздевалку с Компани в течение двух сезонов

19 мая 16:50 142 Читати українською
Зинченко: Мне повезло делить раздевалку с Компани в течение двух сезонов
Зинченко и Компани / соцсети

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко трогательно попрощался с капитаном "горожан" Венсаном Компани.

"Легенда, пример, лидер, чемпион – это все о лучшем капитане в мире. Мне повезло делить с ним раздевалку в течение двух сезонов.

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Спасибо за все, что ты сделал для меня. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг. Манчестер Сити любит тебя больше, чем ты думаешь", – написал Зинченко в своем Instagram.

Напомним, ветеран перешел в Манчестер Сити в 2008 году и завоевал с "горожанами" 12 трофеев, среди них - 4 титула чемпионов Англии. Именно он феноменальным голом Лестеру приблизил чемпионство Манчестер Сити в сезоне 2018/19.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Венсан Компани Венсан Компани
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