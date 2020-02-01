Зинченко: После тренировки в Манчестер Сити проводят анализ пота

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о работе медицинской службы манчестерского клуба.

"Мы приходим на тренировку – у нас уже готовая форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе необходимы: рыбий жир и т. п. Ты должен в течение дня их выпить. Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопки, под каждой из них фамилия игрока и соответствующий напиток – аминокислоты, протеин и т. д.

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У меня было три пункта: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и персональная норма объема питьевой воды перед тренировкой и после нее. Приезжают медики. Перед тренировкой клеят нам на верхнюю часть ноги что-то вроде прозрачного пластыря. Внутри него вата. Затем, после тренировки, забирают все это и проводят анализ пота.

Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает. Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой-то болезни, не проявляется ли дефицит каких-то витаминов", – рассказал Зинченко в интервью изданию НВ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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