"Вы должны быть позитивными, прежде всего. В августе я плакал, потому что худшее, что может случиться с вами в футболе – это крест. Когда я вернулся домой, сказал, что собираюсь упорно работать и вернуться сильным. Это была моя идея с самого начала: быть позитивным, бороться и никогда не сдаваться, искать свои пределы. Многие думали, что мой сезон закончился, но я знал, что это не так.

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Бороться с трудностями непросто, вы должны иметь уверенность и верить в себя. Важно быть профессионалом, когда дело доходит до работы. Многие запомнят вас по вашей футбольной карьере, но многие другие запомнят вас таким, каким вы есть в ваш день каждый день.

Внешне ты всегда видишь величие, но пока не окажешься внутри, ты не замечаешь влияния Реала на мировой футбол. Каждый год они борются за победу в Лиге чемпионов, клуб является лучшим в мире, и действительно, когда ты внутри вы видите все, когда двигаетесь по миру, вы осознаете влияние.

Лучшие моменты в Реале? Игра против Галатасарая. Я сделал около трех сейвов и приобрел уверенность. С того времени все пошло вверх. Второй момент – победа в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля. Смогли выиграть этот финал с таким количеством сейвов и быть избранным лучший игрок матча – это один из лучших моментов в моей жизни с точки зрения футбола", – цитирует голкипера "сливочных" Mundo Deportivo.

Напомним, недавно Тибо Куртуа вернулся в состав Реала. Карлу Анчелотти теперь придется выбирать между Андреем Луниным и бельгийцем на финал Лиги чемпионов.

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