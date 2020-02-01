Зінченко: Після тренування в Манчестер Сіті проводять аналіз поту

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про роботу медичної служби манчестерського клубу.

"Ми приходимо на тренування – у нас вже готова форма, і поруч капсула з твоїм прізвищем і таблетки, які тобі необхідні: риб'ячий жир і т. п. Ти повинен протягом дня їх випити. Ну і після тренування підходиш до холодильника, там стоять невеликі стопки, під кожною з них прізвище гравця і відповідний напій – амінокислоти, протеїн і т. д.

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У мене було три пункти: не більше двох разів на тиждень відвідувати ресторани, пити таблетки і персональна норма обсягу питної води перед тренуванням і після неї. Приїжджають медики. Перед тренуванням клеять нам на верхню частину ноги щось схоже на прозорий пластир. Усередині нього ватка. Потім, після тренування, забирають все це і проводять аналіз поту.

Плюс до цього у кожного персональна пляшка-соска. Йде тест, скільки ти випиваєш води за тренування і скільки тобі не вистачає. Раз на три дні аналіз слини. Дивляться, чи не починається розвиток якоїсь хвороби, чи не проявляється дефіцит якихось вітамінів", – розповів Зінченко в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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