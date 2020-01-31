Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду

Екзамен Лестером для Френка Лемпарда, столичне дербі на Сантьяго Бернабеу, битва РБ Лейпциг і Борусії Менхенгладбах за лідерство, нова зустріч старих знайомих із МЮ і Вулверхемптона та культове протистояння Моурінью і Гвардіоли в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Лестер – Челсі

1 лютого, 14:30. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Підопічні Брендана Роджерса в звітному турі англійської Прем'єр-ліги мають хорошу нагоду остаточно відчепити своїх переслідувачів. "Лисиці" вже мають 8-очковий гандикап перед Челсі, тому перемога над "пенсіонерами" в очному протистоянні буде надзвичайно доречною для Лестера. Фактично мідлендці гарантують собі вихід до групового етапу Ліги чемпіонів на наступний сезон – вперше після сенсаційного чемпіонства в кампанії 2015/16.

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Натомість Челсі повинен перемагати, щоб уберегти свої позиції від інших місцевих грандів. МЮ і Тоттенхем відстають від лондонців усього на 6 пунктів, а дуелі з манкуніанцями та "шпорами" чекають на хлопців Френка Лемпарда вже в лютому. Та ще й форма "синіх" викликає неабияке занепокоєння уболівальників. Із останніх п'яти поєдинків чемпіонату Челсі переміг лише в двох. І якщо нічия з Арсеналом виглядає прийнятним результатом, то поразка від Ньюкасла (0:1) чи нічия із Брайтоном (1:1) – навряд.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал – Атлетіко

1 лютого, 17:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У столичному дербі "матрацники" спробують узяти реванш за поразку 3-тижневої давнини, коли поступилися Реалу в битві за Суперкубок Іспанії. Тоді найкращим у складі обох команд став Феде Вальверде – хавбек "окупував" центр поля, а в ключовий момент протистояння не побоявся зупинити Морату фолом останньої надії, зірвавши вихід вихованця "вершкових" віч-на-віч із Куртуа. Після поєдинку належне Вальверде віддав сам Дієго Сімеоне – похвала більше, ніж показова.

У рамках чемпіонату слід очікувати не меншої драми. Атлетіко трохи загальмував у Ла Лізі та відкотився на 5-те місце. Проте, до третьої сходинки (вочевидь, максимуму для "матрацників" у нинішньому сезоні) всього 2 очки. Цей відрив мадридці зможуть відіграти навіть у випадку поразки Реалу в дербі. Підопічні Зінедіна Зідана минулого тижня вирвалися в одноосібні лідери Прімери й прагнуть закріпитися у цьому статусі надовго. Це залишає мало місця для маневру – в матчі проти Атлетіко Реал гратиме лише на перемогу.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

РБ Лейпциг – Борусія Менхенгладбах

1 лютого, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дві головні несподіванки сезону в Бундеслізі зійдуться у двобої в Саксонії. Місцевий РБ Лейпциг під керівництвом Юліана Нагельсманна доволі впевнено почувався на вершині німецької першості, та раптом оступився у Франкфурті (0:2). Тепер перевага "биків" не така переконлива – Баварія відстає усього на 1 бал, а найближчі суперники з Борусії М – на 2.

На певному етапі "жеребці" йшли в лідерах чемпіонату, але почали гальмувати взимку. Схоже, злий жарт із підопічними Марко Розе зіграла перемога над Баварією (2:1) на початку грудня. Після цього подвигу Гладбах взяв лише 7 пунктів із 15-ти можливих і змусив пригадати, що попри всі намагання великої когорти німецьких клубів Баварія здобула сім останніх чемпіонських титулів. Враховуючи, що в цей вікенд мюнхенці грають проти Майнца, і РБ Лейпциг, і Борусії М потрібно перемагати, щоб не дати баварцям шанс піти у відрив.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон

1 лютого, 19:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Червоні дияволи" втретє за місяць поміряються силами з "вовками". У рамках Кубка Англії подарувати фанатам справжнє видовище команди не зуміли. На двох Юнайтед і Вулвз тоді забили "аж" один м'яч за два поєдинки. Далі пішли манкуніанці, але гра підопічних Сульшера подобається лише місцями. Натомість Вулверхемптон прийшов до тями після важкого старту сезону й іде поруч із МЮ і Тоттенхемом у чемпіонаті (це тріо має по 34 очки).

Оскільки Челсі в 25-му турі АПЛ грає проти Лестера на виїзді, то згадана "чудова трійка" має неабиякі шанси наблизитися до заповітної топ-4. Це робить дуель на Олд Траффорд надважливою і для Манчестер Юнайтед, і для Вулверхемптона. За такої ситуації важливим є тиск. Звісно, тягар відповідальності висить над манкуніанцями, оскільки знову пролетіти повз ЛЧ для них – значні фінансові втрати. А ось Вулвз і без цього другий сезон поспіль стрибає вище голови, тому картати мідлендців за п'яте, шосте чи навіть сьоме місце на фініші ніхто не буде.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Тоттенхем – Манчестер Сіті

2 лютого, 18:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У 2019 році "шпори" та "містяни" подарували кілька неймовірних двобоїв, а повернення до роботи Жозе Моурінью відновлює його персональну "холодну війну" з Пепом Гвардіолою. Два світи, два футболи зійдуться у вечір неділі в Лондоні в рамках центрального матчу туру англійської Прем'єр-ліги. Очки потрібні обом командам, хай вони й наразі вирішують різні завдання. Сіті має спокусу скласти зброю у чемпіонаті й зосередитися на Лізі чемпіонів, але Тоттенхем занадто значний подразник, щоб це сталося вже цього тижня.

Минулорічна дуель в головному єврокубку вийшла неймовірно драматичною, а осіння зустріч у рамках англійської першості – справжнім тріумфом тактичного різноманіття. Недільний поєдинок може стати чимось середнім між цими двома прикладами, а його долю цілком може вирішити й один забитий м'яч. Тоттенхем через слабший кадровий потенціал, вочевидь, приміряє роль другого плану. Та терпіти, поки треба, лондонці вміли й без Моурінью, а от чи зможуть вистрілити в потрібний момент – покаже гра.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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