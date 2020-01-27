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Зинченко оригинальным видео отметил первый миллион подписчиков в Instagram

27 января 23:50 25 Читати українською
Зинченко оригинальным видео отметил первый миллион подписчиков в Instagram
Алесандр Зинченко / ВВС

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отмечает рекордное количество подписчиков в популярной соцсети.

Зинченко первым среди украинских футболистов достиг отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram. По этому случаю игрок Манчестер Сити поделился оригинальным видео, в котором он продемонстрировал футболку своего клуба с надписью "1 million".

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Отметим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Также он сыграл 7 матчей и забил гол в ворота Литвы в триумфальном отборе к Евро-2020 за сборную Украины.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Сборная Украины Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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