Александр Зинченко уже не впервые оказался в крутой компании.

Украинский легионер Арсенала Александр Зинченко вошел в десятку лучших левых защитников 2023 года по версии международного центра спортивных исследований (CIES).

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При создании рейтинга учитывались количество сыгранных минут, уровень матчей и результаты. 27-летний защитник занял в топ-10 восьмую строчку.

Первым стал Тео Эрнандес из Милана, далее расположились Хоакин Пикерес (Палмейрас) и Алекс Гримальдо (Байер). Интересно, что в десятку лучших попали только трое представителей АПЛ: кроме украинца там оказался Йошко Гвардиол из Манчестер Сити и Дэн Бьорн из Ньюкасла.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает украинца в 42 млн евро.

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