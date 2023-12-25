"Футбол 24" подытожил выступления украинцев в 18 туре АПЛ. Реакция и выводы об игре Александра Зинченко, Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Михаила Мудрика – в очередном нашем видео.

Александр Зинченко отыграл слабый матч против Ливерпуля, после которого на игрока Арсенала полилось немало критики. Тем не менее, команда Микеля Артеты удержала ничью и встретила Рождество лидером турнирной таблицы АПЛ.

Виталий Миколенко вернулся после травмы и был близок к ассисту, но не помог Эвертону избежать поражения от Тоттенхэма. Илья Забарный в который раз вышел в старте Борнмута, героем которого стал автор хет-трика Доминик Соланке. И, наконец, Михаил Мудрик снова вышел со скамейки запасных, но его Челси потерпел 19-е поражение в АПЛ в 2023 году – худший показатель в элитном дивизионе Англии.

Об этом и не только – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Салах забил из-под Зинченко, но Арсенал расписал ничью с Ливерпулем – "канониры" удержали первое место в АПЛ