Зинченко попал в топ-100 игроков АПЛ по версии известного издания

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в топ-100 игроков АПЛ по версии FourFourTwo.

Известное издание FourFourTwo составило список из 101 лучших игроков английской Премьер-лиги сезона 2019/20.

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Среди лучших оказался и украинец Александр Зинченко. Защитник Манчестер Сити расположился на 85 месте. Отметим, что в топ-10 попали сразу 4 партнеры Зинченко, а список возглавляет Вирджил ван Дейк:

1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

4. Мохаммед Салах (Ливерпуль)

5. Н’Голо Канте (Челси)

6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити)

7. Роберто Фирмино (Ливерпуль)

8. Садио Мане (Ливерпуль)

9. Харри Кейн (Тоттенхэм)

10. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити)

Отметим, что Зинченко провел 7 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, не отметившись результативными действиями.

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