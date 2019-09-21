Манчестер Сити – Уотфорд: 5 голов за первые 18 минут в матче АПЛ – полное безумие

Манчестер Сити и Уотфорд встречаются в 6-м туре чемпионата Англии 2019/20. Счет и обзор матча, который пропускает Зинченко, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Уотфорд на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Александр Зинченко после поражения от Норвича в предыдущем туре не попал даже в заявку на игру. Зато его главный конкурент Бенжамен Мэнди, который восстановился от многочисленных травм, возвращается в основу. Уотфорд в первом матче после назначения Санчеса Флореса едва не одолел Арсенал (2:2), но "шершни" остаются на последнем месте без побед.

Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча

В первой же атаке отличился Давид Силва! Мяч перевели на правый фланг, Марез позволил Де Брюйне беспрепятственно подать во вратарскую, и капитан хозяев замкнул. А ведь шла лишь 54-я секунда. А уже на 6-й минуте команда Гвардиолы удвоила преимущество. И снова атака справа, которую развернул Де Брюйне, а Фостер, похоже, зря скосил руками Мареза – Рияд проходил в сторону от ворот. Агуэро уверенно реализовал приговор. Затем алжирец с помощью рикошета от защитника прошил вратаря со штрафного. На 15-й минуте Отаменди сбросил на дальнюю штангу после подачи углового, а Бернарду Силва без всякой опеки замкнул.

"Абсолютное безумие", – твиттер Манчестер Сити не успевает за событиями в матче. На 18-й "горожане" организовали аргентинский гол. Центральный защитник Отаменди еще и мяч забил после классного розыгрыша и голевого паса Агуэро на дальнюю.