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Манчестер Сити – Уотфорд: 5 голов за первые 18 минут в матче АПЛ – полное безумие

17:26 45 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд: 5 голов за первые 18 минут в матче АПЛ – полное безумие

Манчестер Сити и Уотфорд встречаются в 6-м туре чемпионата Англии 2019/20. Счет и обзор матча, который пропускает Зинченко, читайте на "Футбол 24".

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Уотфорд на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Александр Зинченко после поражения от Норвича в предыдущем туре не попал даже в заявку на игру. Зато его главный конкурент Бенжамен Мэнди, который восстановился от многочисленных травм, возвращается в основу. Уотфорд в первом матче после назначения Санчеса Флореса едва не одолел Арсенал (2:2), но "шершни" остаются на последнем месте без побед.

Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча

В первой же атаке отличился Давид Силва! Мяч перевели на правый фланг, Марез позволил Де Брюйне беспрепятственно подать во вратарскую, и капитан хозяев замкнул. А ведь шла лишь 54-я секунда. А уже на 6-й минуте команда Гвардиолы удвоила преимущество. И снова атака справа, которую развернул Де Брюйне, а Фостер, похоже, зря скосил руками Мареза – Рияд проходил в сторону от ворот. Агуэро уверенно реализовал приговор. Затем алжирец с помощью рикошета от защитника прошил вратаря со штрафного. На 15-й минуте Отаменди сбросил на дальнюю штангу после подачи углового, а Бернарду Силва без всякой опеки замкнул.

"Абсолютное безумие", – твиттер Манчестер Сити не успевает за событиями в матче. На 18-й "горожане" организовали аргентинский гол. Центральный защитник Отаменди еще и мяч забил после классного розыгрыша и голевого паса Агуэро на дальнюю.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Главное Сборная Украины Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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