Зінченко потрапив у топ-100 гравців АПЛ за версією відомого видання

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до топ-100 гравців АПЛ за версією FourFourTwo.

Відоме видання FourFourTwo склало список зі 101 найкращих гравців англійської Прем'єр-ліги сезону 2019/20.

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Серед найкращих опинився і українець Олександр Зінченко. Захисник Манчестер Сіті розташувався на 85 місці. Відзначимо, що до топ-10 потрапили одразу 4 партнери Зінченка, а список очолює Вірджил ван Дейк:

1. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

4. Мохамед Салах (Ліверпуль)

5. Н'Голо Канте (Челсі)

6. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті)

7. Роберто Фірміно (Ліверпуль)

8. Садьйо Мане (Ліверпуль)

9. Харрі Кейн (Тоттенхем)

10. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті)

Відзначимо, що Зінченко провів 7 матчів у всіх турнірах в складі Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

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