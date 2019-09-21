Британское издание объяснило, почему Зинченко пропустил поединок против Уотфорда

Издание Metro рассказало о причинах, по которым Гвардиола оставил вне заявки Александра Зинченко в матче 6 тура АПЛ против Уотфорда (8:0).

Издание Metro, ссылаясь на представителей Манчестер Сити, сообщил, что у Александра Зинченко форуме травмы, а Хосеп Гвардиола предоставил ему отдых. О ротации наставник "горожан" говорил перед поединком против Уотфорда (8:0).

"У нас прекрасный состав, поэтому каждый заслуживает играть. Был тяжелый матч против Шахтера, далекое путешествие, поэтому некоторые получили отдых.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Те, кто играли в Харькове, могли выйти в поединке против Уотфорда, но я не могу не делать ротаций и не использовать весь состав в этой части сезона", – сказал Гвардиола Sky Sports.

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