toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Британское издание объяснило, почему Зинченко пропустил поединок против Уотфорда

20:02 710 Читати українською
Британское издание объяснило, почему Зинченко пропустил поединок против Уотфорда
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Издание Metro рассказало о причинах, по которым Гвардиола оставил вне заявки Александра Зинченко в матче 6 тура АПЛ против Уотфорда (8:0).

1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне
 
1’ Давид Силва
6’ Серхио Агуэро
13’ Рияд Марез
15’ Бернарду Силва
18’ Николас Отаменди
49’ Бернарду Силва
60’ Бернарду Силва
85’ Кевин де Брюйне

Издание Metro, ссылаясь на представителей Манчестер Сити, сообщил, что у Александра Зинченко форуме травмы, а Хосеп Гвардиола предоставил ему отдых. О ротации наставник "горожан" говорил перед поединком против Уотфорда (8:0).

"У нас прекрасный состав, поэтому каждый заслуживает играть. Был тяжелый матч против Шахтера, далекое путешествие, поэтому некоторые получили отдых.

Голевая феерия в видеообзоре матча Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0

Те, кто играли в Харькове, могли выйти в поединке против Уотфорда, но я не могу не делать ротаций и не использовать весь состав в этой части сезона", – сказал Гвардиола Sky Sports.

Манчестер Сити разбомбил Уотфорд в историческом матче АПЛ – Гвардиола устроил кастинг на позицию Зинченко

blog_ava
Манчестер Сити – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ
16:52
1619
Теги
Украинцы за рубежом Уотфорд Уотфорд Манчестер Сити - Уотфорд Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
49
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук