Поклонники "канониров" уже придумали персональный чант для украинского новичка. Вчера в матче против Кристал Пелас (2:0) он раздавался на гостевой трибуне Селхерст Парк, когда Зинченко отдал ассист на Мартинелли.

Ассист Зинченко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты несокрушим)

Always believe in (Всегда верь в)

ZINCHENKO KO! (ЗИНЧЕНКО!)

ZINCHENKO KO pic.twitter.com/O4wAQTI2ZS — Ryan ?????? (@derbygooner10) August 5, 2022

Напомним, Арсенал отдал за игрока Ман Сити 35 миллионов евро. Зинченко стал вторым украинцем в истории "канониров" после Олега Лужного.

Арсенал одержал победу над Кристал Пелас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите