Микель Артета уже в первом матче сезона продемонстрировал, что новички Арсенала будут играть в основном составе. Среди них – наш Александр Зиненко. Именно украинец помог своей новой команде открыть счет, ассистировав Мартинелли.

Арсенал одержал тяжелую победу над Кристал Пэлас в матче-открытии сезона АПЛ – Зинченко покинул поле с ассистом

Этот гол оставался единственным в отчетном матче вплоть до последних минут, когда после удара Букайо Саки мяч в свои ворота срезал Марк Геи. Арсенал победоносно начал новый сезон.