Ассист Зинченко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2
00:38 - Читати українською
Кристал Пэлас уступил Арсеналу в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
завершено
Марк Геи 85’
85’ Марк Геи
Микель Артета уже в первом матче сезона продемонстрировал, что новички Арсенала будут играть в основном составе. Среди них – наш Александр Зиненко. Именно украинец помог своей новой команде открыть счет, ассистировав Мартинелли.
Арсенал одержал тяжелую победу над Кристал Пэлас в матче-открытии сезона АПЛ – Зинченко покинул поле с ассистом
Этот гол оставался единственным в отчетном матче вплоть до последних минут, когда после удара Букайо Саки мяч в свои ворота срезал Марк Геи. Арсенал победоносно начал новый сезон.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter