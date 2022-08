Прихильники "канонірів" вже вигадали персональний чант для українського новачка. Вчора у матчі проти Крістал Пелас (2:0) він лунав на гостьовій трибуні Селхерст Парк, коли Зінченко віддав асист на Мартінеллі.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2

Always believe in your soul (Завжди вір у свій дух)

You've got the power to know (Ти маєш силу усвідомити)

You're indestructible (Що ти незнищенний)

Always believe in (Завжди вір у)

ZINCHENKO KO! (ЗІНЧЕНКА!)

ZINCHENKO KO pic.twitter.com/O4wAQTI2ZS — Ryan ?????? (@derbygooner10) August 5, 2022

Нагадаємо, Арсенал віддав за гравця Ман Сіті 35 мільйонів євро. Зінченко став другим українцем в історії "канонірів" після Олега Лужного.

