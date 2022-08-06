Зінченко отримав особисту пісню від фанатів Арсенала – потужні кадри з трибун
Олександр Зінченко з перших матчів завоював серця вболівальників Арсенала.
Прихильники "канонірів" вже вигадали персональний чант для українського новачка. Вчора у матчі проти Крістал Пелас (2:0) він лунав на гостьовій трибуні Селхерст Парк, коли Зінченко віддав асист на Мартінеллі.
Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2
Always believe in your soul (Завжди вір у свій дух)
You've got the power to know (Ти маєш силу усвідомити)
You're indestructible (Що ти незнищенний)
Always believe in (Завжди вір у)
ZINCHENKO KO! (ЗІНЧЕНКА!)
Нагадаємо, Арсенал віддав за гравця Ман Сіті 35 мільйонів євро. Зінченко став другим українцем в історії "канонірів" після Олега Лужного.
Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті