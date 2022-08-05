Матч между Кристал Пэлас и Арсеналом на Селхерст Парк открывал новый сезон АПЛ. Для большинства болельщиков лондонское дерби в 1-м туре было интересно, учитывая состояние "канониров" – очень уж они поразили на сборах выносом Челси (4:0) и Севильи (6:0). Команду Микеля Артеты серьезно рассматривали в качестве претендента на топ-4 АПЛ. Для украинских же фанатов встреча была важна из-за Александра Зинченко. Как и ожидали эксперты, Саша после классных выступлений в спаррингах попал в стартовый состав "пушкарей".

Первая половина первого тайма подтвердила все прогнозы. Арсенал быстро установил контроль над мячом, раскатывая его в быстром темпе и интенсивно прессингуя после потерь. Зинченко, как и в Манчестере Сити, продолжал исполнять роль фальшивого фулбека, смещаясь в центр поля, а Габи Жезус все так же играл что-то посредственное между вингером и форвардом. Весь этот механизм работал очень эффектно, а главное эффективно.

Уже на 4-й минуте Жезус ворвался с правого края в центр штрафной, пробив в защитника, а Мартинелли, подхватив отскок, бахнул в дальний угол метров с восьми – немного неточно! Еще через четыре минуты Зинченко дали выстрелить после подбора на левой половине штрафной, однако Гуайта парировал удар украинца. Далее у "канониров" прошел ряд опасных врываний без завершения, а на 20-й минуте дело докатилось и до взятия ворот. В нем принял участие наш Зинченко – Саша открылся под подачу с углового и выполнил скидку вдоль линии вратарской. Мартинелли замкнул головой. 0:1!

Казалось, что подопечные Микеля Артеты в таком темпе устроят разгром еще до перерыва. Впрочем, после забитого гола активность гостей постепенно сошла на нет. Кристал Пэлас сумел подстроиться под темп "пушкарей", стал выигрывать кучу единоборств, а впоследствии Арсеналу стало тяжело и под прессингом на собственной трети поля. Последние 20 минут первого тайма Гуайта скучал, а вот у ворот его визави становилось все жарче.

На 28-й минуте голкипер Ремсдейл выбил мяч прямо в Заха, но ему повезло с отскоком. На 35-й северные лондонцы едва не получили пенальти – мяч после свечки над штрафным Арсенала попал в руку Габриэлу. Арбитр рационально решил, что это была случайность, поэтому приказал играть дальше. На 42-й же забивать мог Эдуар, замкнувший скидку Андерсона ударом метров с шести, но Ремсдейл каким-то чудом парировал.

В конце концов, команды отправились отдыхать с минимальным преимуществом Арсенала по счету, но по игре с явным преимуществом Кристал Пэлас.В начале второго тайма ничего не изменилось – "канониры" разочаровывали, а "орлы" все так же действовали активнее и острее. Уже через минуту после возобновления игры в штрафной гостей заметили игру Уайта рукой (пенальти снова не дали), а на 52-й минуте контратака хозяев завершилась выходом Эзе один на один с Ремсдейлом. К счастью для подопечных Микеля Артеты, Эберечи пробил прямо в голкипера.

Арсенал после этого неожиданно ожил. Так, уже на 56-й минуте Эдегор мог забивать со стандарта, закрутив мяч в ближнюю девятку. Мяч пролетел рядом с каркасом ворот. Еще через три минуты Мартин замыкал прострел Жезуса ударом в защитника, а добивание Габриэля взял Гуайта. Впрочем, уже на 62-й "пушкари" едва сами не привезли себе гол – в штрафной произошел неприятный отскок от Габриэла, а Ремсдейл неуклюже выбил его, чудом переправив сферу над перекладиной.

Даже в середине второго тайма Арсенал не вернул контроль над матчем. Кристал Пэлас все равно выглядел более агрессивно, но с обострением у подопечных Патрика Виейра уже не клеилось. На поле установился рваный темп игры с кучей пауз и единоборств. Впрочем, на 67-й минуте у "канониров" была возможность забить второй гол в результате врывания Сака на правый край штрафного и удара с острого угла. Получилось слишком высоко.

Ближе к 80-м минутам Арсенал снова начали возить, растягивая оборону диагоналями с фланга на фланг и выполняя прострелы. До моментов дело не доходило, но у ворот северных лондонцев было постоянное напряжение. Микель Артета занервничал, сняв на 83-й минуте Зинченко и выпустив более сильного в обороне Тирни. Вместе с тем, испанец заменил и Жезуса, выпустив мобильного Нкетию в надежде на контратаки.

Именно этот ход принес Арсеналу долгожданное спокойствие – причем мгновенно. На 85-й минуте Нкетия поддержал контратаку, протянул мяч по центру и отдал передачу на правый фланг в ноги Сака. Букайо сместился на край штрафной площадки и мощно пробил, а мяч рикошетом от головы Геи залетел в дальний угол ворот Кристал Пэлас. 2:0! Матч был закрыт. Финальный свисток зафиксировал трудную победу Арсенала.

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